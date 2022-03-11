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"Російський військовий корабель, іди нах..й!" — "Укрпошта" визначила найкращий ескіз для поштової марки
"Укрпошта" назвала ескіз, яким виготовить поштову марку "Російський військовий корабель, іди нах..й!" на честь українських воїнів. Для цього компанія провела конкурс, повідомляє УНІАН.
Відому фразу українські прикордонники з острова Зміїний виголосили у відповідь на пропозицію окупантів із РФ здатися.
Переміг український художник, Boris Groh, роботі якого віддали перевагу понад 1 700 осіб із 8 000, які проголосували під час вибору ескізу для марки.
Нагадаємо, увечері 24 лютого 2022 року в Держприкордонслужбі заявили, що російські війська обстріляли острів Зміїний з корабельних озброєнь і атакували бойовою авіацією.Підписуйтесь на наш Telegram канал
До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників із вимогами здатися і отримував одну єдину правильну відповідь – здаватися ніхто не буде. При цьому українці двічі відбили атаки окупантів.
Потім з'явилася інформація, що військовослужбовці з острова Зміїний живі та перебувають у полоні.