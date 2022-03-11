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"Російський військовий корабель, іди нах..й!" — "Укрпошта" визначила найкращий ескіз для поштової марки

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Ескіз марки. Фото: "Укрпошта"

"Укрпошта" назвала ескіз, яким виготовить поштову марку "Російський військовий корабель, іди нах..й!" на честь українських воїнів. Для цього компанія провела конкурс, повідомляє УНІАН.

Відому фразу українські прикордонники з острова Зміїний виголосили у відповідь на пропозицію окупантів із РФ здатися.

Переміг український художник, Boris Groh, роботі якого віддали перевагу понад 1 700 осіб із 8 000, які проголосували під час вибору ескізу для марки.

Нагадаємо, увечері 24 лютого 2022 року в Держприкордонслужбі заявили, що російські війська обстріляли острів Зміїний з корабельних озброєнь і атакували бойовою авіацією.

До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників із вимогами здатися і отримував одну єдину правильну відповідь – здаватися ніхто не буде. При цьому українці двічі відбили атаки окупантів.

Потім з'явилася інформація, що військовослужбовці з острова Зміїний живі та перебувають у полоні.

Автор:
Сергій Горєлов