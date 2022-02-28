Захисники острова Зміїний живі та перебувають у полоні

Військовослужбовці з острова Зміїний живі та перебувають у полоні. У ЗСУ вимагають від РФ негайного звільнення незаконно захоплених громадян України.

Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

"Щодо морських піхотинців та прикордонників, взятих у полон російськими окупантами на острові Зміїний. Ми дуже раді дізнатися, що наші побратими живі і з ними все добре!" — йдеться у повідомленні.

Але російська пропаганда намагається розкрутити "новину" про те, що нібито влада України "забула", "похоронила" своїх підлеглих.

При цьому морпіхи сміливо двічі відбили напади російських окупантів.

"У свою чергу окупанти "забули" повідомити про те, що вони повністю розбили інфраструктуру острова: маяк, вежі, антени тощо. Відповідно, зв'язок зі Зміїним був перерваний. Багаторазові спроби зв'язатися з особовим складом і дізнатися про його долю були марні. А постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації РФ не дозволили доставити допомогу за морськими піхотинцями", — йдеться у повідомленні.

У ЗСУ додали, що ворог ще раз продемонстрував свою сутність і знову довів, що віри та правди у його діях та словах немає.

"26 лютого, отримавши інформацію, що на о. Зміїний серед наших захисників можуть бути загиблі та поранені, до острова з метою виконання гуманітарної місії було направлено цивільне судно МПРС "Сапфір" для допомоги постраждалим. Разом з екіпажем погодилися вийти отці Василь Вірозуб, Олександр Чоков та їхні помічники. Але їх незаконно захопили росіяни. Незаконне захоплення цивільного судна – некомбатанта, який не здійснював жодного військового завдання, є порушенням правил та звичаїв війни, міжнародного гуманітарного права", — йдеться у повідомленні.

У ЗСУ вимагають від РФ негайного звільнення незаконно захоплених громадян України.

"Звертаємось до світової спільноти, до віруючих усіх церков з проханням вжити всіх можливих заходів впливу на РФ для повернення наших громадян", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 24 лютого у Держприкордонслужбі заявили, що російські війська обстріляли острів Зміїний з корабельних озброєнь та бойової авіації.

До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників з вимогами здатися і отримував одну правильну відповідь – здаватися ніхто не буде.