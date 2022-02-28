Защитники острова Змеиный живы и находятся в плену

Военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в плену. В ВСУ требуют от РФ немедленного освобождения незаконно захваченных граждан Украины.

Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

"Относительно морских пехотинцев и пограничников, взятых в плен русскими оккупантами на острове Змеиный. Мы очень рады узнать, что наши собратья живы и с ними все хорошо!" — говорится в сообщении.

Но российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что якобы власти Украины "забыли", "похоронили" своих подчиненных.

При этом морпехи смело дважды отразили нападения российских оккупантов.

"В свою очередь оккупанты "забыли" сообщить о том, что они полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны и тому подобное. Соответственно, связь со Змеиным была прервана. Многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были напрасны. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу за морскими пехотинцами", — говорится в сообщении.

В ВСУ добавили, что враг еще раз продемонстрировал свою сущность и снова доказал, что веры и правды в его действиях и словах нет.

"26 февраля, получив информацию, что на о. Змеиный среди наших защитников могут быть погибшие и раненые, к острову с целью выполнения гуманитарной миссии было направлено гражданское судно МПРС "Сапфир" для помощи пострадавшим. Вместе с экипажем согласились выйти отцы Василий Вирозуб, Александр Чоков и их помощники. Но их незаконно захватили россияне. Незаконній захват гражданского судна – некомбатанта, не осуществлявшего ни одной военной задачи, есть нарушением правил и обычаев войны, международного гуманитарного права", — говорится в сообщении.

В ВСУ требуют от РФ немедленного освобождения незаконно захваченных граждан Украины.

"Обращаемся к мировому сообществу, к верующим всех церквей с просьбой принять все возможные меры воздействия на РФ для возвращения наших граждан", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 24 февраля в Госпогранслужбе заявили, что российские войска обстреляли остров Змеиный из корабельных вооружений и боевой авиации.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ – сдаваться никто не будет.