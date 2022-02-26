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Транспорт
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Россияне захватили украинское спасательное судно "Сапфир" - Министерство инфраструктуры Украины

Россияне захватили украинское спасательное судно "Сапфир" - Министерство инфраструктуры Украины
Украинское гражданское спасательное судно «Сапфир» Фото: Министерство инфраструктуры

В ведомстве сообщили, что на данный момент связь с экипажем потеряна. 

Сегодня, 26 февраля, во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный, российские военные корабли захватили и удерживают украинское гражданское спасательное судно "Сапфир".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

На данный момент связь с экипажем пока потеряна.

В ведомстве сообщают, что действия военных кораблей России являются прямым нарушением норм Международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореходства.

В ведомстве добавили, что скоро за все военные преступления придет наказание.

Напомним, что ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщал, что бункеровщик "Миллениум Спирит" под флагом Молдовы в 12 милях от порта "Южный" был подбит российским кораблем.