Россияне захватили украинское спасательное судно "Сапфир" - Министерство инфраструктуры Украины

В ведомстве сообщили, что на данный момент связь с экипажем потеряна.

Сегодня, 26 февраля, во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный, российские военные корабли захватили и удерживают украинское гражданское спасательное судно "Сапфир".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

На данный момент связь с экипажем пока потеряна.

В ведомстве сообщают, что действия военных кораблей России являются прямым нарушением норм Международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореходства.

В ведомстве добавили, что скоро за все военные преступления придет наказание.

Напомним, что ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщал, что бункеровщик "Миллениум Спирит" под флагом Молдовы в 12 милях от порта "Южный" был подбит российским кораблем.