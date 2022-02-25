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Бункеровщик под флагом Молдовы подбит российским кораблем

Бункеровщик под флагом Молдовы подбит российским кораблем
Бункеровщик под флагом Молдови. Фото: Главнокомандующий ВС Украины / Facebook

На данный момент обстоятельства выясняются. Связи с судном нет. 

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщает, что бункеровщик "Миллениум Спирит" под флагом Молдовы в 12 милях от порта "Южный" был подбит российским кораблем.

Обстоятельства выясняются, связи с судном нет.

Фото 2 — Бункеровщик под флагом Молдовы подбит российским кораблем
Бункеровщик под флагом Молдовы. Фото: Главнокомандующий ВС Украины / Facebook

Отметим, что 25 февраля русские попали ракетой в турецкий корабль в Черном море. 

Происшествие произошло в 50 морских милях к югу от Одессы, передает 5 канал со ссылкой на турецкий телеканал NTV. В трюм турецкого корабля "Юпитер" (под флагом Маршалловых островов), направляющегося из Одессы в Румынию, прилетел российский снаряд. 

На борту корабля находилось 30 членов экипажа, из которых 8 турецких, 11 филиппинских и 11 украинских моряков. Сообщается, что экипаж судна не пострадал.

Напомним, что 24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. 