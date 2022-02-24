Русские попали ракетой в турецкий корабль в Черном море — СМИ

На борту корабля находилось 30 человек экипажа. К счастью, никто не пострадал

Происшествие произошло в 50 морских милях к югу от Одессы, передает 5 канал со ссылкой на турецкий телеканал NTV. В трюм турецкого корабля "Юпитер" (под флагом Маршалловых островов), направляющегося из Одессы в Румынию, прилетел российский снаряд.

На борту корабля находилось 30 членов экипажа из которых 8 турецких, 11 филлипинских и 11 украинских моряков. Сообщается, что экипаж судна не пострадал.

всу применяютНапомним, что в начале февраля этого года президент Турции Рэджеп Эрдоган посетил Киев с официальным визитом и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этого визита президенты подписали соглашение о Зоне свободной торговли между нашими странами.

А сегодня, после того как Россия объявила войну Украине, президент Турции в телефонном разговоре с Путиным заявил, что Турция "не признает ни одного шага против суверенитета и территориальной целостности Украины".

Фото: www.ntv.com.tr