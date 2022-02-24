Росіяни влучили ракетою в турецький корабель у Чорному морі — 5 канал

На борту корабля було 30 людей екіпажу. На щастя, ніхто не постраждав

Пригода сталася за 50 морських миль на південь від Одеси, передає 5 канал із посиланням на турецький телеканал NTV. У трюм турецького корабля "Юпітер" (під прапором Маршаллових островів), що прямує з Одеси до Румунії, прилетів російський снаряд.

На борту корабля перебувало 30 членів екіпажу, з яких 8 турецьких, 11 філіпінських та 11 українських моряків. Повідомляється, що екіпаж судна не постраждав.

Нагадаємо, що на початку лютого цього року президент Туреччини Реджеп Ердоган відвідав Київ з офіційним візитом і зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Під час цього візиту президенти підписали угоду про Зону вільної торгівлі між нашими країнами.

А сьогодні, після того, як Росія оголосила війну Україні, президент Туреччини в телефонній розмові з Путіним заявив, що Туреччина "не визнає жодного кроку проти суверенітету та територіальної цілісності України".

Фото: www.ntv.com.tr