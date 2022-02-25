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От обстрелов войск России страдают мирные жители: погибли двое детей
С начала вторжения РФ произвела 412 обстрелов территории Украины, заявил спикер министра внутренних дел Вадим Денисенко.
Он сказал, что при обстрелах пострадало мирное население Украины, в том числе погибли двое детей.
В МВД также отметили увеличение уровня радиации в Чернобыльской зоне из-за того, что оккупанты нарушили верхние слои почвы. Денисенко сказал, что это повышение не является критичным для Киева и окрестностей.
За первый день российской агрессии погиб 131 украинец. Россия осуществила удары по военной инфраструктуре и по пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 25 февраля российские оккупанты пытаются окружить Киев, наступая сразу на двух направлениях.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом сесть за стол переговоров.