От обстрелов войск России страдают мирные жители: погибли двое детей

С начала вторжения РФ произвела 412 обстрелов территории Украины, заявил спикер министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Он сказал, что при обстрелах пострадало мирное население Украины, в том числе погибли двое детей.

В МВД также отметили увеличение уровня радиации в Чернобыльской зоне из-за того, что оккупанты нарушили верхние слои почвы. Денисенко сказал, что это повышение не является критичным для Киева и окрестностей.

За первый день российской агрессии погиб 131 украинец. Россия осуществила удары по военной инфраструктуре и по пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

Напомним, 25 февраля российские оккупанты пытаются окружить Киев, наступая сразу на двух направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом сесть за стол переговоров.