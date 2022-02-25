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Від обстрілів військ Росії страждають мирні жителі: загинули двоє дітей

обстріл
Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: штаб ООС

З початку вторгнення РФ здійснила 412 обстрілів території України, заявив речник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Він сказав, що під час обстрілу постраждало мирне населення України, зокрема загинули двоє дітей.

У МВС також відзначили збільшення рівня радіації у Чорнобильській зоні через те, що окупанти порушили верхні шари ґрунту. Денисенко сказав, що це підвищення не є критичним для Києва та околиць.

За перший день російської агресії загинув 131 українець. Росія здійснила удари по військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

Нагадаємо, 25 лютого російські окупанти намагаються оточити Київ, наступаючи одразу на двох напрямках.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна із закликом сісти за стіл переговорів.

Автор:
Сергій Горєлов