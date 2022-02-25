Пытаются зажать Украину в клешнях. Враг рвется на направлении Козелец-Бровары

Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель, противник сегодня с утра решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев, сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и совершить наступление на столицу. С этой же целью, наступления на Киев, не считаясь с потерями, враг рвется на направлении Козелец-Бровары и Конотоп-Нежин-Киев. Утрачен город Конотоп.

На юге противник продолжает осуществлять захватнические планы вышедшего на рубеж Херсона, Новой Каховки, Каховки с целью удержания дамбы Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым. Ведет бой за украинский город Мелитополь.

"На Донецком направлении без изменений: противник успеха не имеет, цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достиг. Не прекращает обстрелы подразделений объединенных сил", – добавляют в Генштабе.

В Слобожанщине в районах Харькова и Валуйков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонных боев, остановили противника и закрепились по определенному рубежу.

Группировка Воздушных Сил отражает воздушные удары противника. Продолжает ведение систематических боевых действий. Ведет постоянную воздушную разведку.

В общей сложности Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию и пытается остановить противника по всей линии столкновения.

Российские кафиры продолжают наступательную операцию с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации.

Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 на территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и АР Крым. С целью устрашения населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Также известно, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.