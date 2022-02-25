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Бункерувальник під прапором Молдови підбитий російським кораблем

Бункерувальник під прапором Молдови підбитий російським кораблем
Бункеровщик під прапором Молдови. Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Наразі обставини з'ясовуються. Зв'язку із судном немає.

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний повідомляє, що бункерувальник "Міленіум Спіріт" під прапором Молдови за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем.

Обставини з'ясовуються, зв'язку з судном немає.

Фото 2 — Бункерувальник під прапором Молдови підбитий російським кораблем
Бункерувальник під прапором Румунії. Фото: Головнокомандувач ЗС України/Facebook

Зазначимо, що 25 лютого російські потрапили ракетою в турецький корабель у Чорному морі.

Пригода сталася за 50 морських миль на південь від Одеси, передає 5 канал із посиланням на турецький телеканал NTV. У трюм турецького корабля "Юпітер" (під прапором Маршаллових островів), що прямує з Одеси до Румунії, прилетів російський снаряд.

На борту корабля перебувало 30 членів екіпажу, з яких 8 турецьких, 11 філіппінських та 11 українських моряків. Повідомляється, що екіпаж судна не постраждав.

Нагадаємо, що 24 лютого о 5 годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила військовий стан.