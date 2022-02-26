Росіяни захопили українське рятувальне судно "Сапфір" - Міністерство інфраструктури України

У відомстві повідомили, що зараз зв'язок з екіпажем втрачено.

Сьогодні, 26 лютого, під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний, російські військові кораблі захопили та утримують українське цивільне рятувальне судно "Сапфір".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

На даний момент зв'язок з екіпажем поки що втрачено.

У відомстві повідомляють, що дії військових кораблів Росії є прямим порушенням норм Міжнародного морського права та Міжнародної конвенції з безпеки мореплавства.

У відомстві додали, що незабаром за всі військові злочини прийде покарання.

Нагадаємо, що раніше головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний повідомляв, що бункерувальник "Міленіум Спіріт" під прапором Молдови за 12 миль від порту "Південний" був підбитий російським кораблем.