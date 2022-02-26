АЗС SOCAR безкоштовно надавати паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС

Автозаправні станції мережі SOCAR, що належить державній нафтовій компанії Азербайджану, почнуть безкоштовно надавати паливо машинам швидкої допомоги та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це президент України Володимир Зеленський домовився із головою Азербайджану Ільхамом Алієвим.

"За результатами моєї розмови усім заправками SOCAR в Україні доручено безоплатно надавати паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС", - написав Зеленський у своєму Twitter.

Глава держави додав, що Азербайджан також надасть Україні партію медикаментів. Перший літак із препаратами прибуде в ніч із 26 на 27 лютого.

Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну водії почали масово запасатись паливо. У зв'язку з цим деякі АЗС почали обмежувати продаж палива.

На додачу Білорусь припинила постачання палива в Україну якраз у перший день війни, 24 лютого.