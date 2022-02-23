З 20 до 7%: як знижуватимуть ПДВ на паливо та що буде з цінами

23 лютого, як і обіцяв у своєму зверненні президент Володимир Зеленський, в Україні можуть зменшити податок на додану вартість на пальне. Йдеться про зниження ПДВ із 20% до 7%. Про це у коментарі Delo.ua повідомив комерційний директор державної газовидобувної компанії "Укргазвидобування" Сергій Федоренко.

"З огляду на попередні консультації з урядом, була ідея знизити ПДВ з 20% до 7% на паливо (бензин, дизельне паливо, скраплений газ). Це дозволить знизити ціну для кінцевого клієнта на кілька гривень", - сказав Федоренко.

За його словами, такий крок за останній місяць зробила низка європейських країн, у тому числі й сусідня Польща, де з 1 лютого ПДВ на пальне було знижено з 23% до 8%.

Крім того, зниження ПДВ також дозволить нівелювати схеми з поверненням ПДВ, коли паливо продається за готівку, а документи на нього продаються окремо та після цього використовуються різними конвертаційними центрами.

Крім того, Федоренко зазначив, що уряд також пропонував знизити торгову надбавку для мереж АЗС, однак такий крок може призвести до зниження рентабельності багатьох мереж.

У свою чергу, у Нафтогазовій асоціації України також зазначають, що внаслідок зниження ставки ПДВ для палива перестануть бути економічно привабливими схеми продажу фіктивних документів на пальне несумлінними учасниками паливного ринку підприємствам реального сектору економіки з метою недоплати до бюджету ПДВ. Відповідно, втрати бюджету від зниження ставки ПДВ можуть бути нівельовані додатковими надходженнями ПДВ та прибуток від ліквідації схем.

Крім того, такий крок дозволить модернізувати акцизну політику для пального шляхом зниження акцизу на бензин та підвищення акцизу на скраплений газ таким чином, щоб (з урахуванням зниженої ставки ПДВ) ціни на скраплений газ залишилися на існуючому рівні, а ціни на бензин знизилися. Це дозволить зробити ціни на бензин доступнішими для споживачів, підтримати національних виробників, які мають потенціал до збільшення обсягів виробництва, знизити імпортозалежність України та збільшити надходження до Дорожнього фонду.

Крім того, у НАУ зазначають, що зниження існуючої граничної націнки для бензину та дизпалива не дасть суттєвого виграшу для споживача, а для бізнесу призведе до суттєвих збитків, скорочення робочих місць.

Зменшення торгової націнки не дозволить бізнесу покрити його витрати, такі як транспортування пального всередині країни, комунальні платежі, витрати на оплату праці, податки, перевірку палива, еквайринг, обслуговування станцій тощо. Ці витрати за останній рік зросли на 20%, тож зниження рівня торгової націнки може призвести до збитків від продажу нафтопродуктів. В результаті, споживач виграє не більше 50 копійок на літрі, але постраждає ціла інфраструктура.

За інформацією Delo.ua, це питання буде розглянуте на засіданні уряду 23 лютого, проте чи ухвалять рішення цього ж дня, невідомо. Також можливо, що для набрання рішенням потрібний додатковий час.

Нагадаємо, 22 лютого президент України Володимир Зеленський у своєму новому зверненні до українців повідомив, що в країні суттєво знижують навантаження на бізнес.

Окрім цього, президент оголосив про запуск програми економічного патріотизму. За словами гаранта, вона стане додатковим стимулом локалізації українського виробництва.

У зв'язку з анонсованим президентом зниженням ПДВ на пальне варто зазначити, що в Україні ціни на бензин суттєво зросли.

Подорожчання палива послідувало за рішенням Міністерства економіки України підвищити рівень середньої вартості, на підставі якої автозаправні станції встановлюють ціни на бензин та дизпаливо .

Зокрема, консолідована мережа гурту "Приват" три рази за лютий піднімала ціни на бензин та дизельне паливо. Так, із 22 лютого паливо на АЗС мережі знову подорожчає на одну гривню за літр.

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