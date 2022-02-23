С 20 до 7%: как будут снижать НДС на топливо и что будет с ценами

23 февраля, как и обещал в своем обращении президент Владимир Зеленский, в Украине могут снизить налог на добавленную стоимость на топливо. Речь идет о снижении НДС с 20% до 7%. Об этом в комментарии Delo.ua сообщил коммерческий директор государственной газодобывающей компании “Укргаздобыча" Сергей Федоренко.

"Учитывая предварительные консультации с правительством, была идея снизить НДС с 20% до 7% на топливо (бензин, дизельное топливо, сжиженный газ). Это позволит снизить цену для конечного клиента на несколько гривен", — сказал Федоренко.

По его словам, такой шаг за последний месяц предприняли ряд европейских стран, в том числе и соседняя Польша, где с 1 февраля НДС на топливо был снижен с 23% до 8%.

Кроме того, снижение НДС также позволит нивелировать схемы с возвратом НДС, когда топливо продается за наличные, а документы на него продаются отдельно и после используются различными конвертационными центрами.

Кроме того, Федоренко отметил, что правительство также предлагало снизить торговую надбавку для сетей АЗС, однако такой шаг может привести к снижению рентабельности многих сетей.

В свою очередь в Нефтегазовой ассоциации Украины также отмечают, что вследствие снижения ставки НДС для топлива перестанут быть экономически привлекательными схемы продажи фиктивных документов на горючее недобросовестными участниками топливного рынка предприятиям реального сектора экономики с целью недоплаты в бюджет НДС. Соответственно, утраты бюджета от понижения ставки НДС могут быть нивелированы дополнительными поступлениями НДС и налога на прибыль от ликвидации схем.

Кроме того, такой шаг позволит модернизировать акцизную политику для горючего путем снижения акциза на бензин и повышения акциза на сжиженный газ таким образом, чтобы (с учетом пониженной ставки НДС) цены на сжиженный газ остались на существующем уровне, а цены на бензин снизились. Это позволит сделать цены на бензин более доступными для потребителей, поддержать национальных производителей, имеющих потенциал к увеличению объемов производства, снизить импортозависимость Украины и увеличить поступления в Дорожный фонд.

Кроме того, в НАУ отмечают, что снижение существующей граничной наценки для бензина и дизтоплива не даст существенного выигрыша для потребителя, а для бизнеса приведет к существенным убыткам, сокращению рабочих мест.

Уменьшение торговой наценки не позволит бизнесу покрыть его расходы, такие как транспортировка горючего внутри страны, коммунальные платежи, расходы на оплату труда, налоги, проверку топлива, эквайринг, обслуживание станций и т.д. Эти расходы за последний год выросли на 20%, поэтому снижение уровня торговой наценки может привести к убыткам от продажи нефтепродуктов. В результате потребитель выиграет не более 50 копеек на литре, но пострадает целая инфраструктура.

По информации Delo.ua, данный вопрос будет рассмотрен на заседании правительства 23 февраля, однако примут ли решение в этот же день, неизвестно. Также возможно, что для вступления решения в силу понадобится дополнительное время.

Напомним, 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский в своем новом обращении к украинцам сообщил, что в стране существенно снижают нагрузку на бизнес.

Кроме этого, президент объявил о запуске программы экономического патриотизма. По словам гаранта, она станет дополнительным стимулом для локализации украинского производства.

В связи с анонсированным президентом снижением НДС на топливо стоит отметить, что в Украине цены на бензин существенно выросли.

Подорожание топлива последовало вслед за решением Министерства экономики Украины повысить уровень средней стоимости, на основании которой автозаправочные станции устанавливают цены на бензин и дизтопливо.

В частности, консолидированная сеть группы "Приват" три раз за февраль поднимала цены на бензин и дизельное топливо. Так, с 22 февраля топливо на АЗС сети снова подорожает на одну гривню за литр.

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