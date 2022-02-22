В Украине снижают НДС на бензин и ДТ, и в целом уменьшают налоговую нагрузку на бизнес, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом обращении к украинцам сообщил, что в стране существенно снижают нагрузку на бизнес. Об этом он заявил 22 февраля, опубликовав обращение на своих официальных страницах в соцсетях и мессенджерах.

В частности, в Украине снижают налог на добавленную стоимость (НДС) на бензин и дизельное топливо.

"Это позволит снизить цены на заправках. Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", – подчеркнул гарант.

При этом на сколько снижают НДС, каких именно видов топлива (брендовых/не премиальных) касается инициатива, Зеленский не уточнил. В настоящее время гарант вообще не объяснил детали и что, в принципе, предусматривает программа уменьшения налоговой нагрузки на бизнес.

Кроме этого, президент объявил о запуске программы экономического патриотизма. По словам гаранта, она станет дополнительным стимулом для локализации украинского производства.

В связи с анонсированным президентов снижением НДС на топливо, стоит отметить, что в Украине цены на бензин существенно выросли.

Подорожание топлива последовало вслед за решением Министерства экономики Украины повысить уровень средней стоимости, на основании которой автозаправочные станции устанавливают цены на бензин и дизтопливо.

В частности, консолидированная сеть группы "Приват" три раз за февраль поднимала цены на бензин и дизельное топливо. Так, с 22 февраля топливо на АЗС сети снова подорожает на одну гривню за литр.