В Украине подскочили цены на бензин: сколько стоит топливо на АЗС

Министерство экономики Украины 15 февраля повысило уровень средней стоимости топлива, на основании которой автозаправочные станции устанавливают цены на бензин и дизтопливо. После этого АЗС откорректировали цены на ДТ и бензин в сторону повышения.

Уточняем, что Минэкономики определило среднюю стоимость 1 литра дизельного топлива на уровне 29,07 гривни и 1 литра автомобильных бензинов — 31,75 гривни.

Таким образом ведомство подняло среднюю стоимость топлива, на основании которой АЗС установят цены для потребителей, на 80-90 коп./л.

По данным Консалтинговой группы "А-95", крупнейшие сети автозаправочных станций уже начали поднимать цены на бензин и ДТ, сообщает издание enkorr. В частности, бензин марки А-92 и А-95 на АЗС компаний WOG и ОККО уже прибавил в цене 1-0,91 грн/л, подорожав до 35,99 и 36,75 грн/л соответственно.

На АЗС KLO топливо в среднем подорожало на 20-40 коп./л. В частности, на станциях этой сети стоимость бензина А-92 выросла до 34,75 грн/л, бензина А-95 — до 35,19 грн/л, дизтоплива — до 34,99 грн/л.

В целом по Украине средняя стоимость бензина А-92 выросла на 23 коп./л, достигнув уровня в 33,46 грн/л, бензина А-95 — на 21 коп./л, до 34,36 грн/л. ДТ в среднем прибавило в цене 16 коп./л, до 33,60 грн/л.

Цены на АЗС. Фото: enkorr

Отметим, что, по мнению экспертов, цены на бензин еще не достигли своего максимума и вскоре средняя стоимость топлива поднимется до 40 грн/л.

Директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин объяснил такой резкий ценовой скачок неконтролируемым ростом курса доллара и нефтяных котировок, а также влиянием госрегулирования.

В свою очередь главный редактор профильного журнала "Нефтерынок" Александра Сиренко уверен, для того, чтобы цена на стеле была 40 гривен за А-95 с учетом ограниченной торговой наценки, стоимость бензина в Европе должна составлять $1080 за тонну.