Украина в 2021 году нарастила импорт дизтоплива до рекордного за всю историю уровня

В 2021 году импорт дизельного топлива в Украину на 10% превысил показатель позапрошлого года, достиг рекордного уровня за всю историю наблюдений и составил 6,85 млн тонн.

Как сообщает enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу "А-95", прирост импорта произошел по всем направлениям за исключением Российской Федерации, которая утратила свои позиции после остановки нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" в феврале 2021 года и дестабилизации поставок "Роснефти".

В частности, по данным издания, в 2021 году из России было импортировано 2,05 млн тонн дизтоплива, что на 22% меньше показателя 2020 года (2,61 млн тонн).

Соответственно, доля российского ресурса в общем объеме импорта дизельного горючего сократилась с 42% в 2020-м до 30% в 2021 году.

В то же время из Беларуси по сравнению с 2020 годом было импортировано на 30% (667 тысяч тонн) дизтоплива больше — 2,89 млн тонн, или 42% всего импорта ДТ. Это позволило ей вернуть статус крупнейшего поставщика дизтоплива в Украину, который был утрачен в 2018 году.

Рекордный объем — 1,2 млн тонн, или в полтора раза больше, чем в 2020 году, зашел в Украину по морю. Больше всего – 405,5 тысячи тонн – поступило в порт Николаева.

По 335, 220 и 175 тысяч тонн соответственно приняли порты "Пивденный", "Одесса" и "Херсон".

Кроме этого, 2021 году выросли на 11%, до 691 тысячи тонн, отгрузки из Литвы.

Прогнозный баланс рынка дизельного топлива в 2021 году, по данным экспертов Консалтинговой группы "А-95", составил 7,9 млн тонн против 7,4 млн тонн за позапрошлый год.

Как сообщалось ранее, 13 декабря Минэкономики обнародовало новую среднюю стоимость бензинов, составившую 25,78 грн/л, что на 10 копеек за литр ниже предыдущего показателя, опубликованного 2 декабря.

При этом средняя стоимость литра дизельного топлива понизилась за прошедшую десятидневку на 14 копеек, до 23,83 грн.

Напомним, что на период действия в Украине адаптивного карантина Кабинет министров постановлением от 14 мая установил предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (ULSD 10 ppm) и бензина (Gasoline 10 ppm).

Эти суммы определяются по расчетам Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" каждые десять дней на основании данных Platts CIF NWE с учетом сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют Национального банка Украины, а также затрат в сумме 27 долларов за тонну на логистическое и другое обеспечение согласно внешнеэкономическим договорам.