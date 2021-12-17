Сети АЗС в Украине снизили цены на топливо: сколько стоит бензин и ДТ

В Украине сети автозаправочных станций за неделю (10-17 декабря) снизили цены на бензины и дизельное топливо. В среднем топливо подешевело в пределах 10-40 копеек за литр.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает профильное издание enkorr.

АЗС сети WOG и ОККО снизили цены на бензин А-95 на 10 коп/л, до 30,78 грн/л. В этих же АЗС дизельное топливо подешевело на 14 коп/л, до 30,13 грн/л.

В среднем цены на бензины и ДТ в сети АЗС AMIC уменьшились на 17 коп/л. В частности, А-92 подешевел до 30,03 грн/л, А-95 — до 30,61 грн/л, ДТ — до 29,96 грн/л.

В сеть Shell стоимость дизтоплива опустилась за неделю на 14 коп/л, до 30,13 грн/л, бензина А-95 — на 10 коп/л, до 30,78 грн/л.

В сети "Катрал" дизтопливо и бензин А-92 подешевели на 40 коп/л, до 29,37 грн/л и 29,99 грн/л соответственно. В этой же сети за неделю бензин А-95 подешевел на 20 коп/л, до 30,57 грн/л.

В среднем сети SOCAR, "Параллель", "Укргаздобыча", "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, "Овис" и Motto опустили цену топлива на 5-50 коп/л.

Цены на топливо в Украине. Фото: enkorr

Напоминаем, что Министерство экономики 13 декабря обнародовало новую среднюю стоимость бензинов, составившую 25,78 грн/л, что на 10 копеек за литр ниже предыдущего показателя, опубликованного 2 декабря.

На период действия в Украине адаптивного карантина (на сегодня — до 31 декабря) Кабинет министров постановлением от 14 мая установил предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (ULSD 10 ppm) и бензина (Gasoline 10 ppm).