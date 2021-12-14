Минэкономики снизило цену бензина еще на 10 копеек, а дизтоплива — на 14

Министерство экономики 13 декабря обнародовало новую среднюю стоимость бензинов, составившую 25,78 грн/л, что на 10 копеек за литр ниже предыдущего показателя, опубликованного 2 декабря.

Об этом говорится в сообщении ведомства. В свою очередь средняя стоимость литра дизельного топлива понизилась за прошедшую десятидневку на 14 копеек, до 23,83 грн.

Таким образом, с учетом максимальных надбавок к этим показателям в сумме 5 и 7 грн соответственно предельная цена бензина в Украине теперь опустилась до 30,78 грн/л, а дизтоплива — до 30,13 грн/л.

Напомним, что 2 декабря Минэкономики определило среднюю цену бензина на уровне 25,88 грн/л, дизтоплива — 23,27 грн/л, а 23 ноября — 27,15 и 23,83 грн/л. За прошедший месяц с 12 ноября средняя стоимость литра бензина в Украине упала на 2,4 грн (с 28,18 грн), а дизеля — на 1,42 грн (с 24,55 грн).

Напомним, что на период действия в Украине адаптивного карантина (на сегодня — до 31 декабря) Кабинет министров постановлением от 14 мая установил предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (ULSD 10 ppm) и бензина (Gasoline 10 ppm).

Эти суммы определяются по расчетам Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" каждые десять дней на основании данных Platts CIF NWE с учетом сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют Национального банка Украины, а также затрат в сумме 27 долларов за тонну на логистическое и другое обеспечение согласно внешнеэкономическим договорам.

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