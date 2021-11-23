Минэкономики понизило цену бензина более чем на 1 грн, дизтоплива — на 72 копейки

Министерство экономики 23 ноября обнародовало новую среднюю стоимость бензинов, составившую 27,15 грн/л, что на 1,03 копейки за литр ниже предыдущего показателя, опубликованного 12 ноября.

Об этом говорится в сообщении ведомства. В свою очередь средняя стоимость литра дизельного топлива понизилась за прошедшую десятидневку на 72 копейки, до 23,83 грн.

Таким образом, с учетом максимальных надбавок к этим показателям в сумме 5 и 7 грн соответственно предельная цена бензина в Украине теперь опустилась до 32,15 грн/л, а дизтоплива — до 30,83 грн/л.

Напомним, что на период действия в Украине адаптивного карантина (на сегодня — до 31 декабря) Кабинет министров постановлением от 14 мая установил предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (ULSD 10 ppm) и бензина (Gasoline 10 ppm).

Эти суммы определяются по расчетам Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" каждые десять дней на основании данных Platts CIF NWE, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют Национального банка Украины, а также затрат в сумме 27 долларов за тонну на логистическое и другое обеспечение согласно внешнеэкономическим договорам.

Отметим, что 12 ноября определенная Минэкономики средняя цена литра бензина понизилась на 22 копейки, до 28,18 грн, а литра дизтоплива — на 35 копеек, до 24,55 грн.

Источник фото: Depositphotos