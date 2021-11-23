- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Минэкономики понизило цену бензина более чем на 1 грн, дизтоплива — на 72 копейки
Министерство экономики 23 ноября обнародовало новую среднюю стоимость бензинов, составившую 27,15 грн/л, что на 1,03 копейки за литр ниже предыдущего показателя, опубликованного 12 ноября.
Об этом говорится в сообщении ведомства. В свою очередь средняя стоимость литра дизельного топлива понизилась за прошедшую десятидневку на 72 копейки, до 23,83 грн.
Таким образом, с учетом максимальных надбавок к этим показателям в сумме 5 и 7 грн соответственно предельная цена бензина в Украине теперь опустилась до 32,15 грн/л, а дизтоплива — до 30,83 грн/л.
Напомним, что на период действия в Украине адаптивного карантина (на сегодня — до 31 декабря) Кабинет министров постановлением от 14 мая установил предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (ULSD 10 ppm) и бензина (Gasoline 10 ppm).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Эти суммы определяются по расчетам Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" каждые десять дней на основании данных Platts CIF NWE, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют Национального банка Украины, а также затрат в сумме 27 долларов за тонну на логистическое и другое обеспечение согласно внешнеэкономическим договорам.
Отметим, что 12 ноября определенная Минэкономики средняя цена литра бензина понизилась на 22 копейки, до 28,18 грн, а литра дизтоплива — на 35 копеек, до 24,55 грн.
Источник фото: Depositphotos