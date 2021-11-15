Энергетика 1 час назад

Минэкономики снизило предельные цены на бензин

Ведомство установило среднюю стоимость бензинов на уровне 28,18 грн за литр, а дизтоплива — 24,55 грн/литр

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Министерство экономики решило снизить минимальную цену на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Ведомство установило среднюю стоимость бензинов на уровне 28,18 грн за литр, а дизтоплива — 24,55 грн/литр. На эти цены будут ориентироваться автозаправочные станции при установке новых цен на топливо.

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В частности, с учетом максимально возможной наценки АЗС может продавать бензины по цене не выше, чем 33,18 грн/л. Что касается дизтоплива, то с учетом новой цены без наценки его максимальная стоимость может составлять 31,55 грн/литр.

Если сравнить со средними ценами на начало ноября, то предельная стоимость бензинов снизилась на 22 коп., а дизтоплива — на 35 копеек.

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Напоминаем, что Минэкономики каждый месяц трижды пересматривает уровень предельных розничных цен на бензины А-95 и А-92 и дизельное топливо.

Отметим, что 15 ноября цены на бензин и ДТ на украинских АЗС стабилизировались. Согласно данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95" по сравнению с предыдущим торговым днем стоимость А-92 и А-95 не изменилась и осталась на уровне 30,87 грн/л и 31,83 грн/л соответственно.

Что касается дизтоплива, то его средняя цена опустилась до 30,61 грн/л. А вот автогаз продолжил дорожать, достигнув отметки в 18,75 грн/л.

В то же время цены на автогаз в очередной раз побили рекорд. Так, 10 ноября некоторые АЗС продавали топливо по цене 19,13 грн/л. Но в целом в отчетный торговый день средняя стоимость автогаза составила 18,73 грн/л.

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