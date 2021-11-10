Энергетика 1 час назад

Цены на автогаз на украинских АЗС дошли до рекордных 19,5 грн/л: что говорят эксперты

Самым дорогим этот вид топлива остается на заправках SOCAR и "Параллель"

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Средняя цена сжиженного газа в украинских сетях АЗС 10 ноября выросла на 8 копеек — до 18,73 грн/л. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на АЗС KLO и Shell стоимость автогаза выросла в среднем на 28 и 22 копейки за литр — до 19,13 грн/л и 18,88 грн/л соответственно.

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На станциях "Укрнафты" литр СУГ прибавил в цене 22 копейки — до 18,18 грн. При этом на других станциях, которые также входят в консолидированную сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP и прочие), цена сжиженного газа подросла сразу на 50 копеек — до 18,17 грн/л.

АЗС "Автотранс" подняли цену этого топлива на 15 копеек, до 18,98 грн/л, а "Авантаж" — на 13 копеек, до 18,02 грн/л. В последней газ все равно остается почти самым дешевым на сегодня, а самым дешевым стал СУГ в сети Marshal, оставившей в среду цену 18 грн/л.

При этом сети ОККО и WOG, которые в понедельник, 8 ноября, подняли цену литра автогаза на 50 копеек, спустя два дня снизили ее на 20 копеек, до 19,28-19,29 грн.

Самым же дорогим сжиженный газ остается на заправках SOCAR и "Параллель", не менявших цену в среду, — 19,48 и 19,49 грн/л соответственно. Это самые высокие цены на этот вид топливо за всю историю наблюдений.

В свою очередь, как пишет UBR, эксперт "А-95" Артем Куюн прогнозирует, что в ближайшие пару недель автогаз в среднем подорожает еще на 50-70 копеек за литр. Соответственно, в премиальном сегменте цена топлива может превысить 20 грн за литр.

"Это было бы обоснованно. В последнее время в рознице чистой маржи на сжиженном газе фактически не было. В частности, это произошло из-за обострения конкуренции в предоставлении скидок и дисконтов", — объяснил аналитик.

При этом опрошенные изданием эксперты называют и другие факторы подорожания. В частности, по словам Куюна, среди них и наличие повышенного спроса на СУГ в тех европейских странах, где данный вид топлива используется для отопления жилья, в первую очередь в Польше. Кроме того, уровень спроса поддерживается и внутри Украины аграрными компаниями.

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"Более 95% потребления СУГ приходится на автомобили. В ноябре, который считается "мертвым сезоном", обычно падает спрос со стороны автомобилистов. Но сейчас, из-за дороговизны природного газа, часть аграриев, которая использует энергоресурс для сушки зерна, решила перейти на пропан-бутан", — объяснил эксперт.

В целом основной причиной роста цен на автогаз эксперт считает общемировую тенденцию удорожания энергетики, вызванную ростом стоимости природного газа. "Выросли цены на природный газ, и потребители начали переходить на мазут. Мазут потянул за собой стоимость нефти", — отметил Куюн.

По его информации, даже в России высокие цены на природный газ заставляют промпредприятия переходить на СУГ для отопления, потому в дальнейшем стоимость пропан-бутана будет зависеть от того, сохранятся ли котировки природного газа на нынешнем уровне: если же они упадут, то и сжиженный газ может подешеветь на АЗС до прежних показателей.

В свою очередь директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев прокомментировал UBR, что хотя СУГ действительно начали больше использовать для целей отопления, но удорожания автогаза можно было бы избежать.

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"У украинских компаний нет долгосрочных договоров о поставках. Поэтому когда в Турции, Польше и РФ начали больше использовать пропан-бутан как котельное топливо, Украину начали снабжать по остаточному принципу. На свободном рынке стало меньше ресурса, возник ситуативный дефицит, и цены выросли", — пояснил эксперт.

По его мнению, дефицит будет ликвидирован после того, как компании найдут другие источники поставок. Соответственно, и тренд на удорожание автогаза в рознице закончится. Поспособствует этому и традиционное для зимы снижение спроса на данный вид горючего.

По данным Консалтинговой группы "А-95", компании уже сейчас стали завозить сжиженный газ в большем объеме: за первую неделю ноября поставки выросли на 28% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, причем импорт ресурса из России сократился, а из Беларуси и Казахстана, наоборот, возрос.

Гендиректор сети АЗС SunOil Леонид Косянчук, в свою очередь, называет основным фактором удорожания автогаза именно рост цен на природный газ и спроса на СУГ для отопления, хотя в этом сыграли роль и регуляторные действия властей Украины: в начале ноября вступил в силу технический регламент для СУГ, устанавливающий для его производителей и импортеров ряд требований, в частности, по запаху, цвету и содержанию воды в топливе.

Эксперт считает, что власти поторопились с введением техрегламента: это уже привело и будет приводить в дальнейшем к задержкам при растаможивании СУГ импортерами и увеличит их расходы. По его словам, простой топлива на границе приводит к увеличению цены ресурса до 500 грн на 1 тонне в день.

Однако, по мнению Косянчука, дальнейший рост цен вызовет снижение спроса на автогаз у водителей, и те временно перейдут на бензин, вследствие чего цены на сжиженный газ на украинских заправках снизятся.

Источник фото: Depositphotos

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