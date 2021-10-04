"Дизель пробьет 40 грн": эксперты объяснили, почему дорожать продолжат все виды топлива

В октябре стоимость автомобильного топлива будет повышаться из-за его подорожания на внешних рынках, вызванного восстановлением экономик после кризиса, спровоцированного пандемией Covid-19, и соответствующим ростом спроса.

Как пишет UBR, сжиженный газ при этом также дорожает вследствие небывалого роста цен в Европе на природный газ. Как отмечает директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, изменилась в последние пару лет и сезонная специфика потребления топлива.

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"Ранее в мире летом был максимальный спрос на бензин, в частности в США. А зимой на передний план выходили дизель и мазут, которые использовались для отопления. То же и со сжиженным газом. Всегда считалось, что летом автомобилисты его потребляют особенно часто. Но в последние два-три года эти тенденции перемешались", — указывает эксперт.

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СУГ теперь начали широко использовать в отоплении, в частности в Польше, а кроме того, после пандемии этот вид топлива стали намного больше использовать в нефтехимической промышленности.

По прогнозу Куюна, ближайший пересмотр Министерством экономики максимальных цен на бензин будет осуществлен в сторону повышения на величину до 50 копеек за литр, но в дальнейшем на ценообразование повлияет и спрос на выгодный для отопления мазут, "о котором уже все забыли".

"К счастью, на нефтяном рынке таких существенных скачков, как на газовом, не происходит. Но цена потихоньку будет ползти вверх. Сейчас 77 долларов за баррель. Конечно, например, в Украине на фоне газового кризиса растет спрос на мазут, который используют для отопления. Спрос на нефтепродукты, очевидно, потянет за собой цены на нефть", — отмечает он.

В свою очередь гендиректор сети АЗС SunOil Леонид Косянчук считает, что бензин прибавит в цене 50-80 копеек/литр, а на повышение Минэкономики максимальной стоимости топлива сразу же отреагируют премиальные бренды. Компании, работающие в низком и среднем ценовом сегменте, по его словам, могут поменять ценники несколько позже.

"Если сравнить с тем же периодом прошлого года, то цены тогда не росли. Уборочная кампания уже завершилась, потребление утихло. А в этом месяце — наоборот. И это может свидетельствовать о том, что в Европе появляются признаки успешной борьбы с пандемией: некоторые отрасли выходят из рецессии. Спрос на топливо растет", — поясняет он.

Спрос же на дизельное топливо, вероятно, будет даже больше, чем на бензин: по нему накопилось так называемое отсроченное подорожание. По словам Косянчука, дизель должен был прибавить в цене больше, чем установило Минэкономики. Куюн же прогнозирует, что максимально допустимая стоимость этого вида топлива тоже будет повышена властями на 50 копеек/литр.

В то же время гендиректор компании по оказанию транспортных и логистических услуг Prime Group Дмитрий Леушкин прогнозирует, что в ближайшие месяцы стоимость ДТ может дойти до уровня 40 грн и даже выше.

"По дизелю ожидается рост в 60-50 копеек за литр. Далее, скорее всего, рост продолжится, так как нефть в удорожании не останавливается. Мир переживает энергетический бум. Возможно, нефть до конца года дойдет в цене до 100 за баррель. При такой цене 7,5-8 грн к литру дизеля надо будет добавить", — прогнозирует эксперт.

Для автогаза, не подлежащего, к тому же, госрегулированию, имеется еще один фактор подорожания в ближайшее время: при снижении температуры плотность этого топлива существенно увеличивается, а объем, соответственно, уменьшается.

Как поясняет Косянук, СУГ закупается оптом в расчете на тонны, а вот продается в рознице в литрах, потому при более холодной погоде из одной тонны газа получается меньше литров. Другие собеседники издания также сходятся во мнении, что удешевление сжиженного газа точно не предвидится.

"Природный газ уже стоит в Европе на фьючерсах более $1,2 тысячи за тысячу кубометров, а по контрактам на день вперед — 780-820 долларов. Это тот энергоресурс, который тянет за собой и нефть, и нефтепродукты, и сжиженный газ. Поэтому и автогаз тоже подорожает. Все, опять же, привязано к ценам на внешних рынках", — добавил он.

Напомним, что 23 сентября Минэкономики определило на третью декаду сентября 2021 года среднюю стоимость одного литра дизтоплива в 22,59 грн, а одного литра бензина — 26,17 грн. Максимальная цена на бензин не должна превышать 31,17 грн/л, а на дизтопливо — 29,59 грн/л.