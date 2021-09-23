Экономика 1 час назад

Минэкономики снизило цены на бензин и подняло на ДТ: новые расчеты стоимости топлива

Среднюю стоимость одного литра дизтоплива определили в 22,59 грн, а одного литра бензина — 26,17 грн

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Министерство экономики Украины определило на третью декаду сентября 2021 года среднюю стоимость одного литра дизтоплива в 22,59 грн, а одного литра бензина — 26,17 грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, среднюю стоимость топлива определили на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины".

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на бензин не должна превышать 31,17 грн/л, а на дизтопливо — 29,59 грн/л.

По сравнению со второй декадой сентября средняя цена на бензин снизилась на 44 копейки за литр, а на дизтопливо выросла на 27 копеек за литр.

Читайте также:
В Украине продолжает дорожать топливо: цены на АЗС за неделю выросли более чем на 0,3 грн

Напомним, 14 сентября Минэкономики подняло предельную цену бензина до 26,61 грн за литр и дизтоплива — до 22,32 грн/л.

Вскоре после этого сети АЗС подняли свои цены на горючее.

Как сообщалось, 14 мая 2021 года Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине продолжает дорожать топливо: цены на АЗС за неделю выросли более чем на 0,3 грн
В Украине продолжает дорожать топливо: цены на АЗС за неделю выросли более чем на 0,3 грн
При обысках на АЗС Одесчины обнаружено 200 тонн нелегального топлива, — Ткаченко
При обысках на АЗС Одесчины обнаружено 200 тонн нелегального топлива, — Ткаченко
"Водородный коридор" может появиться между Украиной и Германией: пройдет через 4 страны
"Водородный коридор" может появиться между Украиной и Германией: пройдет через 4 страны
Загрузка...
Новое видео
Как запитчить инвестора? Василий Хмельницкий на U Tomorrow Summit. Аллея стартапов и инвестиции

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Surface Pro 8, телефон с двумя экранами и эко-мышка. Microsoft представил новые продукты

  3. В Украине построят завод по производству турецких беспилотников Bayraktar

  4. В Украине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3: толчки ощутили даже в Румынии

  5. Ученые придумали самого маленького летающего робота

Ивент
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
Сім найкращих світових короткометражних фільмів вже чекають на українських глядачів
Загрузка...