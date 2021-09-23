Минэкономики снизило цены на бензин и подняло на ДТ: новые расчеты стоимости топлива

Министерство экономики Украины определило на третью декаду сентября 2021 года среднюю стоимость одного литра дизтоплива в 22,59 грн, а одного литра бензина — 26,17 грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В частности, среднюю стоимость топлива определили на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины".

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на бензин не должна превышать 31,17 грн/л, а на дизтопливо — 29,59 грн/л.

По сравнению со второй декадой сентября средняя цена на бензин снизилась на 44 копейки за литр, а на дизтопливо выросла на 27 копеек за литр.

Напомним, 14 сентября Минэкономики подняло предельную цену бензина до 26,61 грн за литр и дизтоплива — до 22,32 грн/л.

Вскоре после этого сети АЗС подняли свои цены на горючее.

Как сообщалось, 14 мая 2021 года Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).