Цены на топливо повысились после решения Минэкономики

Цены на топливо на украинских АЗС начали расти после решения Министерства экономического развития и торговли о повышении предельных цен. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", сообщает enkorr.

С 15 на 16 сентября средняя цена бензина А-92 по стране выросла на 5 коп./л и составила 29,29 грн/л, бензин А-95 подорожал также на 5 коп./л — до 30,17 грн/л, а дизельное топливо — на 4 коп./л, до 28,42 грн/л.

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В частности, на BVS бензин марки А-92 подорожал на 80 коп./л, до 30,11 грн/л, А-95 — на 60 коп./л, до 30,89 грн/л, а дизельное топливо — на 50 коп./л, до 28,79 грн/л. В сети Chipo цены на все виды топлива выросли в среднем на 34,50 коп./л.

Mango повысила стоимость бензина и дизельного топлива на 30 коп./л.

Такие сети, как "БРСМ-Нафта", "Рур груп", "Катрал", "Фактор", Motto и др., подняли цены на топливо в пределах 10-55 коп./л.

Напомним, Минэкономики повысило предельные цены на бензин до 26,61 грн/л и дизельное топливо — до 22,32 грн/л. После этого 15 сентября розничные сети автозаправочных станций (АЗС) подняли цены на бензин и дизельное топливо.

Так, на АЗС WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 1 грн/л, до 30,99 грн/л, бензин марки А-92 — на 67 коп./л, до 31,61 грн/л и дизельное топливо — на 63 коп./л, до 29,32 грн/л.

В сети AMIC цены на бензин и дизельное топливо выросли в среднем 64-68 коп./л. SOCAR повысила стоимость бензина на 67-80 коп./л, а Shell — на 63-70 коп./л.

Напомним также, 14 мая 2021 года Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).