Энергетика 10 минут назад

На украинских АЗС снова подскочили цены на бензин и дизтопливо

На сегодняшний день предельная стоимость бензина составляет 31,61 грн за литр, дизтоплива — 29,32 грн

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Министерство экономики Украины повысило предельные цены на бензин до 26,61 грн/л и дизельное топливо — до 22,32 грн/л.

Как сообщает пресс-служба министерства, с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,61 грн/л, дизтоплива — 29,32 грн/л.

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После этого 15 сентября розничные сети автозаправочных станций (АЗС) подняли цены на бензин и дизельное топливо, передает enkorr.

По данным ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, который проводит компания "А-95", на АЗС WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 1 грн/л, до 30,99 грн/л, бензин марки А-92 — на 67 коп./л , до 31,61 грн/л и дизельное топливо — на 63 коп./л, до 29,32 грн/л.

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Сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо

В сети AMIC цены на бензин и дизельное топливо выросли в среднем 64-68 коп./л. SOCAR повысила стоимость бензина на 67-80 коп./л, а Shell — на 63 — 70 коп./л.

Такие сети, как KLO, Параллель, UPG, Chipo и "Автотранс", подняли цены на топливо в пределах 0,05 –1,2 грн/л.

Напомним, 26 августа Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензина в размере 25,53 грн/литр и дизельного топлива — 21,11 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на автозаправочных станциях, после чего сети АЗС снизили цены до рекомендуемого уровня.

14 мая 2021 года Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

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