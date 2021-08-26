Украинские сети АЗС снижают цены на бензин и дизтопливо

26 августа Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензина в размере 25,53 грн/литр и дизельного топлива — 21,11 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на автозаправочных станциях (АЗС).

Как сообщает "Интерфакс-Украина", с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,53 грн за литр, а на "обычное" дизтопливо — 28,11 грн/л.

По сравнению со второй декадой месяца средняя цена на бензин снизилась на 1,14 грн/литр, на ДТ — на 0,53 грн/л.

В результате корректировки стоимости топлива, согласно данным Консалтинговой группы "А-95", по стране средняя цена бензина А-92 снизилась на 21 копейку за литр и составила 29,09 грн/л, бензин А-95 подешевел на 24 копейки — до 29,96 грн/л, а дизельное топливо — на 11 копеек, до 28,09 грн/л.

В частности, по информации enkorr, на изменение предельных цен отреагировали сети ОККО и WOG. Обе компании снизили цену на дизельное топливо на 53 коп./л, до 28,11 грн/л. А-92 и А-95 и на станциях этих сетей подешевели на 1-1,14 грн/л, до 29,99 грн/л и 30,53 грн/л соответственно.

Кроме того, все виды топлива подешевели на 50 коп./л на станциях сети "Фактор". Цена ДТ в сетях Prime и Motto опустилась на 20 и 12 копеек за литр соответственно.

Напомним, с 13 по 16 августа цены на топливо на АЗС снизились после того, как Министерство экономики установило новые предельные цены.

14 мая 2021 года Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).