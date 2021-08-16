АЗС снизили цены на бензин после снижения предельных цен Минэкономики

Цены на топливо на АЗС за 13-16 августа снизились после того, как Министерство экономики установило новые предельные цены. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", сообщает enkorr.

Согласно сообщению, сеть АЗС WOG снизила цену на дизельное топливо на 60 коп./л, до 28,64 грн/л, и на 19 коп./л, до 31,67 грн/л, на бензин марки "А-95".

SOCAR снизил цену бензинов на 19-21 коп./л, ДТ осталось на прежнем уровне — 32,48 грн/л. При этом в компании заявляют, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.

В сети Shell бензины "А-92" и "А-95" подешевели на 9 и 19 коп./л, до 30,80 и 31,67 грн/л соответственно, дизтопливо — на 55 коп./л, до 28,69 грн/л.

AMIC на 48 коп./л снизил цену дизельного топлива (28,51 грн/л) и на 1 коп./л — бензина марки А-95 (31,04 грн/л). В сети KLO на 55 коп./л подешевело только дизельное топливо, до 28,54 грн/л. В таких сетях, как "БРСМ-Нафта", Автотранс, BVS и Motto, топливо подешевело в пределах 8-70 коп./л.

Напомним, Министерство экономики Украины установило на середину августа 2021 года среднюю цену за 1 литр бензина в размере 26,67 грн/л, за 1 л дизтоплива — 21,64 грн/л.

14 мая 2021 года Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Минэкономики в свою очередь разъяснило, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

После этого сети АЗС возобновили продажу премиального топлива.

Тем временем в Офисе президента заявили, что введение госрегулирования на рынке горючего — вынужденное для нецивилизованного рынка мероприятие, а снятие с продажи брендового горючего — демонстрация монопольного сговора.

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