Экономика 1 час назад

В Украине ввели государственное регулирование цен на нефтепродукты

Средняя цена дизтоплива на май 2021 года с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн/л, а бензина — 30,22 грн/л

Фото: nangs.org Фото: nangs.org
Фото: nangs.org

В Украине вводится государственное регулирование цен на нефтепродукты.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров на заседании 14 мая, передает LB.ua.

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Согласно изменениям в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 года, на период действия карантина по коронавирусу будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива — не выше 7 грн за литр и бензина — не выше 5 грн за литр.

При этом средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.

Документом осуществлять расчеты предлагается обязать НАК "Нафтогаз Украины", который будет их предоставлять Минэкономики не позднее третьего числа каждого месяца. Министерство должно публиковать средние цены одного литра дизтоплива и бензина до 5 числа каждого месяца.

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Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на май 2021 года с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн/л, а бензина — 30,22 грн/л.

Ранее Кабмин признал бензин и дизель социально значимым товаром. Согласно правительственному постановлению, повышение цен на горючее подлежит предварительному декларированию.

Напомним также, 2 апреля правительство одобрило проект Меморандума о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворению нужд потребителей на период карантина и ограничений.

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