Минэкономики хочет ввести предельную маржу АЗС на продажу бензина и дизтоплива

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства предлагает на период действия карантина установить предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на проект постановления министерства.

Среднюю стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), будут рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду. Осуществлять расчеты предлагается обязать НАК "Нафтогаз Украины", который будет их предоставлять Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца, а последнее — публиковать средние цены одного литра ДТ и бензина до 5 числа каждого месяца.

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В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Напомним, 29 марта Кабинет министров Украины внес бензины марок А-92 и А-95, а также ДТ в перечень социально значимых товаров. Также Кабмин обязал продавцов данных товаров декларировать изменения цен за 20 дней в случае повышения товара на более чем 1%.

Напомним также, 2 апреля правительство одобрило проект Меморандума о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворению потребностей потребителей на период карантина и ограничений.

Стоит отметить, что за март и апрель текущего года импорт автомобильных бензинов в Украину вырос на 30%, до 367 тысяч тонн.