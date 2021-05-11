В Украине бензин признали социально значимым товаром

29 марта Кабинет министров Украины ввел декларирование роста розничных цен более чем на 1% на бензин и дизтопливо.

Так, согласно обнародованному 11 мая постановлению правительства №450 от 29 марта 2021 года, бензины марок А-92 и А-95, а также ДТ внесены в перечень социально значимых товаров.

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В частности, список социально значимых товаров, утвержденных постановлением №341 от 22 апреля 2020 года, дополнен следующим абзацем:

"Декларирование изменения розничных цен на бензины марок А-92 и А-95 и дизельное топливо осуществляется субъектом хозяйствования относительно объекта (заведения) розничной торговли в случае увеличения розничной цены товара на 1% и более по сравнению с розничной ценой на момент декларирования за 20 дней до начала применения розничной цены, которая декларируется, без учета дня декларирования".

Напомним, 2 апреля правительство одобрило проект Меморандума о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворению потребностей потребителей на период карантина и ограничений.

Стоит отметить, что за март и апрель текущего года импорт автомобильных бензинов в Украину вырос на 30%, до 367 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что в Украине розничные цены на бензин и дизельное топливо 6 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли.