В Украине снова подорожал бензин: какие сейчас цены на АЗС

В Украине розничные цены на бензин и дизельное топливо 6 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли.

При этом стоимость автогаза осталась без изменений, свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,99 грн за литр (+0,08 грн), на бензин А-95 — 28,98 грн за литр (+0,13 грн), на дизельное топливо — 28,27 грн за литр (+0,04 грн), на автогаз — 15,77 грн за литр (+0,00 грн).

В свою очередь розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Кроме того, цены на нефть 5 мая выросли до двухмесячного максимума. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $69,37 за баррель, фьючерсы на нефть марки WTI выросли до $66,12 за баррель.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, в марте по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 15,6% до 27,5 грн за литр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 грн, дизельное топливо — на 15,7% до 27,8 грн.

При этом сжиженный газ для автомобилей подорожал на 22,9% до 15,6 грн за литр.

Как сообщалось, в Украине розничные цены на бензин, дизельное топливо и автогаз 28 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились на 1 копейку.