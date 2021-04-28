На АЗС Украины снижаются цены на бензин, дизтопливо и автогаз

В Украине розничные цены на бензин и дизельное топливо 28 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились.

В свою очередь автогаз подешевел на 1 копейку, свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

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По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,76 грн за литр (-0,01 грн), на бензин А-95 — 28,64 грн за литр (-0,01 грн), на дизельное топливо — 28,24 грн за литр (-0,01 грн), на автогаз — 15,79 грн за литр (-0,01 грн).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Как сообщалось, в связи с подорожанием энергоносителей в январе-марте 2021 года импорт топливно-энергетических товаров в Украину вырос на 12% до $2,627 млрд.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, в марте 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 15,6% до 27,5 грн за литр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 грн, дизельное топливо — на 15,7% до 27,8 грн. При этом сжиженный газ для автомобилей подорожал на 22,9% до 15,6 грн за литр.

Ранее в Министерстве экономики заверили, что месячный объем дизельного топлива на рынке Украины является оптимальным для обеспечения всех необходимых процессов, а трейдеры обещают увеличение поставок в мае.

Перед этим "Укрзализныця" заявляла, что через 4 суток может остаться без дизтоплива из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам.