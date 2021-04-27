Минэкономики: дефицита дизтоплива в Украине нет, в мае планируется увеличение поставок

В Министерстве экономики заверили, что месячный объем дизельного топлива на рынке Украины является оптимальным для обеспечения всех необходимых процессов, а трейдеры обещают увеличение поставок в мае.

Об этом по результатам совещания по вопросу баланса дизтоплива сообщает пресс-служба Минэкономики.

Так, совещание возглавил министр экономики Игорь Петрашко, участие приняли ключевые стейкхолдеры нефтегазового рынка: Нефтегазовая ассоциация Украины, ведущие поставщики дизтоплива и "Укрзализныця".

"Минэкономики в ежедневном режиме осуществляет мониторинг остатков дизельного топлива. На сегодня месячный объем дизтоплива на рынке Украины является оптимальным и сбалансированным для обеспечения всех необходимых рыночных процессов", — прокомментировал ситуацию министр.

Минэкономики также договорилось с УЗ по дополнительной доставке в случае необходимости из портов топлива, ввезенного на территорию Украины морским транспортом.

"Для этого "Укрзализныця" имеет все резервы", — заверили в ведомстве.

Более того, по информации трейдеров, в мае планируется увеличение поставок дизтоплива в Украину из Беларуси, Литвы, Венгрии, Турции, в частности, путем увеличения поставок морским транспортом.

Ранее в "Укрзализныце" заявили, что решили вопрос о поставке дизтоплива на ближайший период — уже достигли согласия с поставщиками по восстановлению его поставки.

Перед этим "Укрзализныця" заявляла, что через 4 суток может остаться без дизтоплива из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам.