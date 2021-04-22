Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" договорилась с поставщиками об отгрузке дизтоплива

"Укрзализныця" решила проблему с обеспечением стабильной работы железнодорожного транспорта

Фото: Facebook/Укрзализныця Фото: Facebook/Укрзализныця
Фото: Facebook/Укрзализныця

Руководство АО "Укрзализныця" (УЗ) решило вопрос о поставках дизельного топлива на ближайший период. Уже достигнуто соглашение с поставщиками по восстановлению его поставки.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления УЗ Иван Юрик, сообщили корреспонденту Delo.ua в пресс-службе компании.

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"Сейчас "Укрзализныця" и поставщики топлива согласовывают планы его отгрузки. Поэтому вопрос с дизтопливом на ближайшее время решен", — отметил Юрик.

О подробностях о сделки в пресс-службе УЗ не проинформировали.

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В компании добавили, что "Укрзализныця" принимает меры для бесперебойного обеспечения необходимого объема горючего на долгую перспективу.

Ранее в УЗ заявляли, что ее запасы дизельного топлива подходят к концу, при этом поставщики отказываются отгружать компании горючее по существующим контрактам.

В частности, по состоянию на 19 апреля 2021 года, "Укрзализныця" из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам компания имела запас дизельного топлива на четверо суток.

ранее трейдеры Proton Energy Group и Wexler Group заявили о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину с апреля. До этого по решению Совета нацбезопасности и обороны была национализирована украинская часть нефтепродуктопровода "Самара — Западное управление", по которому компания "ПрикарпатЗападтранс" поставляла в Украину российское дизтопливо.

Затем также были проведены масштабные обыски в сети АЗС Glusco: Служба безопасности Украины заявила о разоблачении "масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов".

Как "ПрикарпатЗападтранс", так и сеть АЗС Glusco СМИ и участники рынка связывают с депутатом Верховной Рады и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. 

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