"Укрзализныця" готова вывозить из морпортов до 200 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц

"Укрзализныця" готова обеспечить вывоз через морские порты до 200 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц. Об этом исполняющий обязанности председателя правления УЗ Иван Юрик заявил на совещании в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сообщает ЦТС.

Отмечается, что на нем обсуждалась проблематика связанная с тем, что уже с мая основные направления поставки нефтепродуктов будут перераспределены и будет увеличена доля транспортировки топлива через морские порты Украины.

Изменение логистики транспортировки дизтоплива связано с остановкой поставок этой продукции с российских заводов и временного закрытия на ремонт Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Беларуси.

"Сегодня железнодорожники имеют все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить ритмичный вывоз из портов до 200 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц. И эти мощности железной дороги будут в дальнейшем только наращиваться", — заявил Юрик.

Он также сообщил, что сейчас в рабочем парке "Укрзализныци" имеется 1300 цистерн, в том числе 952 — для перевозки светлых нефтепродуктов.

"Для увеличения объемов перевозок планируем в ближайший период, в мае-июне, отремонтировать и задействовать в работе еще до 300 цистерн ежемесячно", — добавил руководитель компании.

Напомним, что сама УЗ сейчас испытывает трудности с поставками дизельного топлива. Так, 19 апреля монополист ж/д перевозок заявил, что вследствие отказа поставщиков отгружать горючее согласно договорам у компании хватит оставшегося ресурса на четверо суток.

Однако уже 21 апреля Юрик сообщил, что УЗ решила вопрос о поставках дизтоплива на ближайший период, и с поставщиками достигнуто соглашение относительно восстановления его поставок.