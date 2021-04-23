Налоговики конфисковали на автозаправках нелегальный бензин на 26 млн грн (ФОТО)

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры установили, что на одной из автозаправочных станций (АЗС) в Киеве продают горюче-смазочные материалы, не соответствующие действующим требованиям ГОСТа.

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Как сообщает пресс-центр ГФС, на основании решения суда правоохранители провели ряд санкционированных обысков АЗС и в нежилых помещениях в Киевской, Черниговской областях и Киеве.

В результате обысков обнаружен бензин различных марок в количестве почти 950 тысяч литров, отобраны образцы горюче-смазочных материалов для дальнейшего проведения экспертного исследования и изъяты финансово-хозяйственные документы.

Ориентированная стоимость выявленных горюче-смазочных материалов составляет более 26 млн грн.

Изъятые документы, указанные в постановлении суда, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного производства.

Правоохранители планируют проведение экспертного исследования отобранных образцов нефтепродуктов, а также наложение ареста на удаленные горюче-смазочные материалы.

"Теневые рынки является угрозой экономической безопасности государства. Сотрудники ГФС, благодаря аналитическим возможностям службы, обнаруживают любые теневые схемы на рынке горюче-смазочных материалов. Об эффективности такого подхода говорят результаты работы ГФС в течение первого квартала этого года. За первые три месяца сотрудники налоговой милиции обнаружили контрафактного топлива почти на 500 млн грн", — заявил глава ГФС Вадим Мельник.

Напомним, 13-14 апреля в Украине начался рост оптовых цен на дизельное топливо. Так, за 14 апреля цена на дизельное топливо подорожала на 410 грн/тонна и в среднем составила 25 940 грн/тонна.

По словам трейдеров, на рынке начал ощущаться дефицит ресурса, из-за чего многие продавцы решили придержать продукт, а остальные решили повысить стоимость.

Эксперты считают, что рост спроса, а в последствии и цен на дизтопливо, вполне ожидаем из-за сезонного фактора посевной кампании. Однако в этом году дефицит ресурса был усугублен уходом с рынка крупного поставщика Proton Energy, поставляющего в Украину дизтопливо и автогаз "Роснефти", который поставлял на украинский рынок 22% дизтоплива и сжиженного газа.