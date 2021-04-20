Повышение цен на АЗС: в АМКУ обозначили "красные линии" для операторов рынка топлива

В Антимонопольном комитете Украины предостерегли операторов рынка бензина и дизтоплива от антиконкурентных действий, которые могут негативно повлиять на цены и наполнение рынка.

Об этом глава АМКУ Ольга Пищанская написала в колонке для "ЭП".

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"В январе-марте этого года мы установили факты удорожания высокооктановых бензинов и дизтоплива. Проанализировали факторы, влияющие на формирование розничных цен. И выяснили, что цены не коррелируются с рыночными факторами", — доложила она.

"В указанный период курс доллара США к гривне снизился на 2,8%, а средние цены крупного опта на дизтопливо выросли на 9,4%. Однако на АЗС оно подорожало на неоправданные 13%", — уточнила Пищанская.

По ее словам, уже с 12 марта соответственно европейские котировки начали снижаться, и этот фактор должен был быть определяющим по формированию внутренних розничных цен. Однако, констатировала глава АМКУ, на украинских АЗС они в дальнейшем росли.

Известно, что 25 марта АМКУ отреагировал, предоставив 10 ключевым участникам рынка рекомендации. Прежде всего — воздерживаться от нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и установить розничные цены на уровне, который соответствует объективной ситуации.

"Сейчас контролируем, насколько рекомендации будут учтены", — добавила Пищанская.

Также она отметила, что в АМКУ "будут особенно придирчивыми", учитывая нестабильную ситуацию с импортом нефтепродуктов из Беларуси и РФ.

"Предостерегаем операторов от потенциальных антиконкурентных действий, которые могут негативно повлиять на цены и наполнение рынка. Попытки создать искусственный дефицит, необоснованно повысить стоимость, установить барьеры в доступе к альтернативной инфраструктуре, в частности портов, являются недопустимыми. Это — красные линии национального значения. Выход за них — недопустим. Антимонопольный комитет будет бороться за их неприкосновенность", — подчеркнула Пищанская.

Отметим, что на предыдущей неделе на рынке отмечался рост цен на ДТ: трейдеры говорят, что начался дефицит ресурса и многие продавцы решили пока придержать его, сняв с продажи, а остальные игроки существенно взвинтили ценники.

Напомним, что ранее трейдеры Proton Energy Group и Wexler Group заявили о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину с апреля. До этого по решению Совета нацбезопасности и обороны была национализирована украинская часть нефтепродуктопровода "Самара — Западное управление", по которому компания "ПрикарпатЗападтранс" поставляла в Украину российское дизтопливо. Затем также были проведены масштабные обыски в сети АЗС Glusco: Служба безопасности Украины заявила о разоблачении "масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов".

Как "ПрикарпатЗападтранс", так и сеть АЗС Glusco СМИ и участники рынка связывают с депутатом Верховной Рады и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Против самого Медведчука и его жены Оксаны Марченко, являвшейся, в частности, совладелицей российского Новошахтинского завода нефтепродуктов, санкции СНБО были введены одновременно с решением по "ПрикарпатЗападтрансу".

В компании "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) в ответ на данные события выразили готовность обеспечить рынок в случае возникновения дефицита топлива, однако вскоре Антимонопольный комитет наложил на нее, а также на сети АЗС группы "Приват" рекордный штраф в 4,7 млрд грн за сговор на рынке, из чего штраф "Укртатнафты" составил 2,9 млрд грн. На заводе заподозрили АМКУ в намерении дестабилизировать этим топливный рынок и даже возможной госизмене.