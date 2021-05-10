Импорт бензинов в Украину вырос на 30% в январе-апреле 2021 года

Импорт автомобильных бензинов в Украину в январе-апреле 2021 года вырос на 30%, до 367 тысяч тонн.

Об этом со ссылкой на исследование консалтинговой группе "А-95" сообщает enkorr.

Указано, что крупнейшим поставщиком бензина остается Беларусь, на счету которой в апреле 83% импорта (87 тысяч т). При этом поставки из республики выросли практически вдвое.

В частности, почти втрое нарастила поставки белорусского бензина "БРСМ — с 3,7 до 11,5 тысяч т.

Вдвое нарастил поставки топлива из Беларуси и крупнейший импортер — бренд ОККО.

Также по этому направлению поставки увеличили практически все импортеры: WOG, UPG, AMIC и другие.

В свою очередь импорт бензина из Литвы в апреле сохранился на прошлогоднем уровне (17 тысяч т), но накопительный итог с начала 2021 года уменьшился на 36%.

Ранее сообщалось, что в Украине розничные цены на бензин и дизельное топливо 6 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли.