Транспорт 60 минут назад

Импорт бензинов в Украину вырос на 30% в январе-апреле 2021 года

Крупнейшим поставщиком бензина остается Беларусь

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Импорт автомобильных бензинов в Украину в январе-апреле 2021 года вырос на 30%, до 367 тысяч тонн.

Об этом со ссылкой на исследование консалтинговой группе "А-95" сообщает enkorr.

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Указано, что крупнейшим поставщиком бензина остается Беларусь, на счету которой в апреле 83% импорта (87 тысяч т). При этом поставки из республики выросли практически вдвое.

В частности, почти втрое нарастила поставки белорусского бензина "БРСМ — с 3,7 до 11,5 тысяч т.

Вдвое нарастил поставки топлива из Беларуси и крупнейший импортер — бренд ОККО.

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Также по этому направлению поставки увеличили практически все импортеры: WOG, UPG, AMIC и другие.

В свою очередь импорт бензина из Литвы в апреле сохранился на прошлогоднем уровне (17 тысяч т), но накопительный итог с начала 2021 года уменьшился на 36%.

Ранее сообщалось, что в Украине розничные цены на бензин и дизельное топливо 6 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли.

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