Транспорт 7 минут назад

Цены на автогаз в Украине продолжили рост, установив новые рекорды

Максимальная цена сжиженного газа на украинских АЗС достигает 17,78 грн/л

Фото: gorod.dp.ua Фото: gorod.dp.ua
Фото: gorod.dp.ua

Средняя цена сжиженного газа в сетях автозаправочных станций (АЗС) Украины 2 августа выросла до рекордных за всю историю наблюдения 16,88 грн/л.

При этом максимальная цена достигает 17,78 грн/л, сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

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В частности, в сети SOCAR продукт подорожал на 30 копеек за литр, до 17,78 грн/л.

На АЗС KLO и "Рур групп" стоимость автогаза выросла в среднем на 20 копеек за литр, до 17,19 грн/л и 17,09 грн/л соответственно.

"Фактор", Marshal, "Авантаж 7" и "Катрал" подняли цены на сжиженный газ на 10 копеек за литр.

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В свою очередь такие сети как "БРСМ-Нафта", SUNOIL, Motto, "Овис", Luxwen и Mango повысили цены СУГ в пределах 5-20 копеек за литр.

Указано, что всего с начала июля 2021 года розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л, или на 10%.

Известно также, что сети АЗС эконом и среднего сегмента с 23 по 30 июля повысили стоимость бензина и дизтоплива в пределах 10-90 копеек за литр.

А средняя цена автогаза за неделю 23-30 июля в сетях АЗС повысилась на 20 копеек за литр — до рекордных за всю историю наблюдения 16,86 грн/л.

Как сообщалось, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС Украины за неделю 9-16 июля 2021 года повысилась на 33 копейки за литр, до 15,69 грн/л.

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Напомним, в конце мая в Украину возобновились поставки российского сжиженного газа.

Ранее в мае стало известно, что именно SOCAR ("Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики") стала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украину.

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