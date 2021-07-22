Горячий сезон. Почему растут цены на автогаз и как долго это продлится

В последнее время цены на автогаз стремительно растут. Так 16-19 июля цена повысилась на 28 коп. за литр и достигла рекордного показателя 16 грн/л, а 20 июля цена выросла уже до 16,3 грн/л.

Эксперты считают, что причиной этого стал дефицит, который возник из-за неритмичных поставок автогаза из России и сезонного повышения спроса на это топливо. Также стоит учесть такой фактор, как рост цен на газ на мировых рынках. Таким образом цены достигли рекордных показателей с ноября 2018 года.

Пока сезон повышения спроса на автогаз еще не завершился, а российский ресурс еще не зашел в Украину, поэтому не исключен рост цен в дальнейшем. Однако возможен и сценарий, когда импортеры наполнят рынок ресурсом и цены стабилизируются.

Delo.ua решило разобраться и опросило экспертов о причинах подорожания автогаза и о том, как цены будут вести себя в дальнейшем.

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Почему цены выросли

По словам главного редактора отраслевого издания "НефтеРынок" Александра Сиренко, рост цен на автогаз был вполне прогнозируемым хотя никто не ожидал такого резкого рывка.

Главной причиной текущего роста цен является неритмичная отгрузка автогаза российской госкомпании "Роснефть".

"Тот газ, который в Украине ожидали в первой декаде месяца, покинул российские заводы только 9-10 июля. Учитывая время доставки, этот ресурс только заходит в Украину. Соответственно, трейдеры рассчитывали на этот автогаз, но получат его с опозданием. Из-за этого во второй декаде образовался дефицит. Наиболее выраженным он оказался в западных регионах. А еще мы входим в сезон высокого потребления автогаза. Отпуска приводят к высокому уровню передвижения граждан по Украине. Здесь очень важна ритмичная поставка. Ее не было, соответственно, цена резко ушла вверх", — говорит Сиренко.

Также, по словам главреда "НефтеРынка", стоимость автогаза украинского производства всегда была выше, чем импортного паритета. Автогаз в Украине производят всего несколько компаний. А в аукционах по продаже отечественного автогаза участвуют в основном небольшие игроки рынка, у которых лишь несколько розничных АЗК. Такие игроки не имеют возможности заниматься импортом, поскольку для них экономически это нецелесообразно. А отечественный газ для таких игроков доступен, его можно купить за гривну, не нужно работать с таможней, а также отдельно уплачивать налоги, акцизы. Это все есть уже в оптовой цене от производителя.

"В понедельник мы увидели ажиотаж — автогаз компаний "Геоальянс" и "Регал Петролеум" резко вырос в цене. По сравнению с прошлой неделей стоимость повысилась на 2 тыс. гривен/тонна у "Геоальянса" и на 2,5 тыс. гривен/тонна у "Регал Петролиум". Это существенное увеличение за неделю, это очень круто, очень резко", — говорит Сиренко.

Владелец трейдинговой компании Sintonec LPG Михаил Шубан также называет основной причиной ценового скачка неритмичные поставки ресурса из России.

"Причиной стал дефицит ресурса из России. А у нас больше всего российского ресурса, неважно, напрямую или через третьи страны. Это и повлияло на рост котировок, и у нас на рынке образовалась первая стадия дефицита. Не хватает из-за того, что "Роснефть" урезала объемы импортерам. Кому-то обещали 5 тыс. тонн, потом сказали 5 тыс. тонн не будет — будет только 2 тыс. тонн. И вот уже третью неделю ресурса едет меньше, чем должно. Запасы, которые были, уже в ушли в рынок — имеем дефицит", — рассказывает Шубан.

При этом он отмечает, что такие неритмичные поставки — сезонный фактор. В этот сезон во всех странах увеличивается активность автомобилистов. И как следствие, увеличивается потребление топлива на заправках. При этом производство автогаза на заводах остается неизменным.

"Зимой на рынке профицит, а летом дефицит. Они (производители. — Delo.ua) всегда так делают. Если у них не хватает ресурса или они видят, что в Польшу можно продать дороже, то объемы для нас они урезают", — говорит Шубан.

Будет ли отскок

Прогноз Сиренко — до конца месяца цена должна откатиться. "Если котировки в одном диапазоне, валюта спокойная, ну и все будут поставки делать, Мозырский НПЗ возобновляет отгрузки, доставки по морю плюс-минус нормальные. Но если где-то будет форс-мажор, цена дальше продолжит расти", — рассказывает эксперт.

Главред "НефтеРынка" отмечает, что подобная ситуация на рынке возникла из-за того, что рынок сжиженного газа очень уязвимый по части критического импорта, потому что импорта здесь 85% по сравнению с рынками дизеля и бензина. Производство автогаза в Украине стоит на месте, а сам рынок растет за счет импорта. Поэтому как только российский ресурс появится в Украине, цена снизится.

В свою очередь аналитик консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн считает, что сам рост цен обусловлен не столько задержкой поставок из России, сколько трендами на мировых рынках.

"Сжиженный газ сейчас очень дорогой на мировых рынках. И в Средиземном море, и в Западной Европе. И мы, соответственно, плаваем в фарватере всех этих трендов. Что касается внутренних факторов, там напряженность уже исчерпана. Он поехал, этот газ, и он уже есть. Фактор привел к тому, что цены отреагировали на мировые тренды чуть быстрее, чем могли бы. Он просто подогрел это все. Никакого в абсолютное значение влияния он не внес. С начала месяца опт подорожал на 1,65 грн/л, а розница подорожала в среднем на 0,95 грн/л", — говорит Куюн.

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По его мнению, сохраняется небольшой потенциал для роста цен. По его мнению, весь потенциал не будет реализован на стеле, однако средняя цена может повыситься на 30 коп./л. Также эксперт очень сомневается, что цены могут снизиться.

"Цены не пойдут вниз, потому что ресурса не будет в избытке. Автогаза сейчас законтрактовано столько, сколько нужно. И дешевого ресурса, который можно привезти, чтобы он снизил цены, просто нет. Он приедет дорогой. Действительно, бывают такие случаи, когда ресурса очень много, и игрокам нужно высвобождать оборотные средства, сливать вагоны быстрее. Тогда они устраивают распродажи. Но это не тот случай. Есть еще потенциал для роста небольшого в рознице. А после этого нельзя прогнозировать. Все зависит от цены нефти. Если она упадет, у нас подешевеют нефтепродукты", — говорит Куюн.

При этом Шубан также считает, что есть потенциал для роста цен. При этом пиковая цена может продержаться несколько недель.

"Я думаю, что сейчас наши импортеры начнут торговать по ценам выше, и ситуация стабилизируется, когда объемов будет больше. У них достаточная маржа, что позволяет им потери, которые были зимой и весной. А большая маржа влечет за собой новых участников рынка. Из-за этого появится больше предложений, и цена остановится и не будет расти. А потом пройдет время, и будет снижаться. Но я думаю, что в этом году цена до 30 тыс. гривен/тонна дойдет", — говорит Шубан.

Он считает, что недели для стабилизации цен будет недостаточно. Поставщикам нужно будет не только покрыть дефицит, но и наполнить рынок. По его мнению, потенциал для роста цен есть, и цена на стеле может увеличиться до 16,5-17 грн/л. Такая пиковая цена может держаться три недели, после чего она может снизиться.

Степан Крьока, специально для Delo.ua

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