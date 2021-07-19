Цены на автомобильный газ в Украине бьют рекорды

В течение 16-19 июля средняя цена сжиженного газа в украинских сетях АЗС повысилась на 28 копеек за литр и составила 16 грн.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr. Как отмечает издание, последний раз такая цена на автогаз фиксировалась в ноябре 2018 года (16,03 грн/л).

При этом цена ресурса в сетях премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения.

В частности, сеть ОККО выставила цену на автогаз на уровне 17,49 грн/т, SOCAR — 17,48 грн/л, WOG — 17,28 грн/л. KLO и Авантаж 7 подняли цены на 50 и 60 копеек, до 16,69 и 15,58 грн/л соответственно.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 18 и 23 коп./л, до 16,03 до грн/л и 15,81 грн/л. В сети Shell за выходные цена выросла на 30 копеек — до 15,87 грн/л.

Такие сети как AMIC, Prime, "Параллель", BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, "Укргаздобыча", Marshal и другие подняли цены на 10-80 копеек за литр.

Основным фактором подорожания СУГ аналитики Консалтинговой группы "А-95" называют рост оптовых цен продукта вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов. Там отмечают, что с начала июля оптовая цена СУГ возросла на 3 000 грн/т, что эквивалентно 1,6 грн/л. За тот же период розничные сети продемонстрировали удорожание на 70-90 копеек за литр

"О критическом дефиците речь пока не идет, однако запасы в хранилищах исчерпываются, а поставки импортного ресурса задерживаются", — отметил аналитик "А-95" Артем Куюн. Он добавил, что рост цены на сжиженный газ наблюдается по всей Европе.

Напомним, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС Украины за прошедшую неделю (9-16 июля 2021 года) повысилась на 33 копейки за литр, до 15,69 грн/л.

Ранее в мае стало известно, что именно SOCAR ("Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики") стала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украину.

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