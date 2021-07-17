В Украине ощутимо подорожал автогаз

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС Украины за прошедшую неделю (9-16 июля 2021 года) повысилась на 33 копейки за литр, до 15,69 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

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В частности, на АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 1 грн/л и 80 копеек за литр, до 16,99 грн/л и 16,78 грн/л соответственно.

Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 50 копеек за литр, до 16,48 грн/л.

Сжиженный газ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 35 и 22 копейки ха литр, до 15,85 грн/л и 15,58 грн/л соответственно.

В свою очередь в сети KLO за неделю цена газа для авто выросла на 60 копеек за литр — до 16,19 грн/л.

Тем временем такие сети как AMIC, Prime, "Параллель", BVS, UPG, SunOil, "Авантаж 7", Marshal, "Автотранс" и другие подняли цены на 10-80 копеек за литр.

Напомним, в конце мая в Украину возобновились поставки российского сжиженного газа.

Ранее в мае стало известно, что именно SOCAR ("Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики") стала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украину.