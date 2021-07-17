Транспорт 1 час назад

В Украине ощутимо подорожал автогаз

Больше всего стоимость сжиженного газа за неделю выросла на АЗС OKKО и WOG

Фото: auto.ria.com Фото: auto.ria.com
Фото: auto.ria.com

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС Украины за прошедшую неделю (9-16 июля 2021 года) повысилась на 33 копейки за литр, до 15,69 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, на АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 1 грн/л и 80 копеек за литр, до 16,99 грн/л и 16,78 грн/л соответственно.

Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 50 копеек за литр, до 16,48 грн/л.

Сжиженный газ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 35 и 22 копейки ха литр, до 15,85 грн/л и 15,58 грн/л соответственно.

Читайте также:
В Украине снова дорожают бензин и автогаз: какие сейчас цены на АЗС

В свою очередь в сети KLO за неделю цена газа для авто выросла на 60 копеек за литр — до 16,19 грн/л.

Тем временем такие сети как AMIC, Prime, "Параллель", BVS, UPG, SunOil, "Авантаж 7", Marshal, "Автотранс" и другие подняли цены на 10-80 копеек за литр.

Напомним, в конце мая в Украину возобновились поставки российского сжиженного газа.

Ранее в мае стало известно, что именно SOCAR ("Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики") стала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украину.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине снова дорожают бензин и автогаз: какие сейчас цены на АЗС
В Украине снова дорожают бензин и автогаз: какие сейчас цены на АЗС
SOCAR опроверг покупку сети АЗС Glusco
SOCAR опроверг покупку сети АЗС Glusco
Socar стал новым владельцем сети Glusco — сделка завершена
Socar стал новым владельцем сети Glusco — сделка завершена
Загрузка...
Новое видео
Стартап S.Lab выиграл 100 тысяч грн на GET Business Festival: чем он занимается?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Наводнения в Германии: количество погибших возросло до 133 человек (ФОТО)

  3. В Киеве произошла стрельба: есть раненые (ВИДЕО)

  4. Авария автобуса Киев-Вроцлав: число пострадавших выросло до 23, названа причина ДТП (ФОТО)

  5. Может ли украинец стать инвестором Google? Как начать зарабатывать на ценных бумагах

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...