Транспорт 1 час назад

В Украине снова дорожают бензин и автогаз: какие сейчас цены на АЗС

В то же время дизельное топливо немного подешевело

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Украине розничные цены на бензин 12 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли.

В то же время дизельное топливо подешевело на 1 копейку, а автогаз подорожал на 1 копейку, следует из данных мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,20 грн за литр (+0,02 грн), на бензин А-95 — 30,13 грн за литр (+0,02 грн), на дизельное топливо — 28,41 грн за литр (-0,01 грн), на автогаз — 15,40 грн за литр (+0,01 грн).

В свою очередь розничные цены на бензин А-95 в Украине на данный момент выглядят так:

Напомним, правительство Украины с 15 мая 2021 года начало регулировать розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина определена максимальная розничная наценка в размере 5 грн на бензин и 7 грн на дизельное топливо.

2 июня Кабинет министров внес изменения в формулу расчета средней цены.

Минэкономики также разъяснило, что под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.

Читайте также:
Бензин и дизель опять подорожают: в Украине снова увеличили предельные цены на топливо

В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Известно, что обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина должно происходить ежемесячно до 3, 13 и 23 числа.

Согласно последним расчетам, которые Минэкономики обнародовало 3 июля, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,64 грн за литр, а дизтоплива — 29,55 грн за литр.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Верю не верю: 7 баек о топливе, которые не смогли пройти фейк-контроль
Верю не верю: 7 баек о топливе, которые не смогли пройти фейк-контроль
УЗ и полиция провели рейд по локомотивным депо: выявили воровство дизтоплива на 4 млн грн
УЗ и полиция провели рейд по локомотивным депо: выявили воровство дизтоплива на 4 млн грн
Госрегулирование цен на топливо: в Украине снова подняли предельную цену бензина
Госрегулирование цен на топливо: в Украине снова подняли предельную цену бензина
Загрузка...
Новое видео
Построение экосистем и промышленных кластеров как антикризисный менеджмент

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На аукционе Sotheby’s продали редкий бриллиант за $12,3 млн в криптовалюте

  3. УЕФА из-за фанатов оштрафовала Англию на 30 тысяч евро

  4. Беларусь объяснила заявление о закрытии границы с Украиной

  5. Под Киевом легковушка с 16 людьми перевернулась на крышу: есть погибшие (ФОТО, ДОПОЛНЕНО)

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...