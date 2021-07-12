В Украине снова дорожают бензин и автогаз: какие сейчас цены на АЗС

В Украине розничные цены на бензин 12 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли.

В то же время дизельное топливо подешевело на 1 копейку, а автогаз подорожал на 1 копейку, следует из данных мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

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По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,20 грн за литр (+0,02 грн), на бензин А-95 — 30,13 грн за литр (+0,02 грн), на дизельное топливо — 28,41 грн за литр (-0,01 грн), на автогаз — 15,40 грн за литр (+0,01 грн).

В свою очередь розничные цены на бензин А-95 в Украине на данный момент выглядят так:

Напомним, правительство Украины с 15 мая 2021 года начало регулировать розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина определена максимальная розничная наценка в размере 5 грн на бензин и 7 грн на дизельное топливо.

2 июня Кабинет министров внес изменения в формулу расчета средней цены.

Минэкономики также разъяснило, что под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.

В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Известно, что обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина должно происходить ежемесячно до 3, 13 и 23 числа.

Согласно последним расчетам, которые Минэкономики обнародовало 3 июля, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,64 грн за литр, а дизтоплива — 29,55 грн за литр.