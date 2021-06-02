Кабмин поднял предельную цену бензина и дизтоплива на 0,6 грн

Кабинет министров внес изменения в государственное регулирование цен на автомобильные бензины и дизтопливо, которые реализуются через сеть автозаправочных станций Украины.

Такое решение было принято на заседании 2 июня, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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Согласно пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, которую обнародовал нардеп, теперь средняя стоимость топлива "Нафтогазом" рассчитывается с учетом затрат на внешнее логистическое обеспечение и других расходов, предусмотренных внешнеэкономическим договором, в сумме $27 за тонну.

Таким образом, это добавит к стоимости литра бензина 0,56 грн, а дизтоплива — 0,62 грн/л.

При этом предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива оставили неизменными — не выше 7 грн/л и бензина — не выше 5 грн/л.

Согласно пояснительной записке, обнародованной министерством, публикация средних цен одного литра дизтоплива и бензина будет ежемесячно, как и раньше, — 3, 13 и 23 числа.

Ранее сообщалось, что правительство планирует поднять предельную цену бензина и дизтоплива примерно на 0,6 грн/л.

Напомним, 14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Минэкономики заявило, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Сети АЗС возобновили продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.

В Офисе президента заявили, что введение госрегулирования на рынке горючего — вынужденное для нецивилизованного рынка мероприятие, а снятие с продажи брендового горючего — демонстрация монопольного сговора.