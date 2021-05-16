ОККО и WOG прекратили продажу некоторых видов автомобильного топлива

Из-за введения государственного регулирования цен на топливо две сети украинских автозаправочных станций прекратили реализацию некоторых видов горючего.

Так, 15 мая на АЗК ОККО временно приостановили продажу PULLS 95 и PULLS Diesel.

Как пояснили в ОККО, это связано с тем, что продажа горючего этих марок по цене, установленной Кабинетом министров на май, является убыточным для сети.

Об информации о дальнейших решениях АЗК ОККО в компании рекомендуют следить на заправках, на официальном сайте и на ее страницах в социальных сетях.

Кроме этого, аналогичное решение приняла сеть АЗК WOG.

"В связи с обнародованием проекта постановления Кабмина "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины № 1236", которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на горючее, мы вынуждены прекратить реализацию премиального топлива 95 Mustang и ГП + Mustang", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 мая Кабмин принял решение об установлении предельных уровней торговой надбавки к средней цене дизельного топлива и бензина. Таким образом правительство пытается сдержать рост цен на бензин на фоне вполне ожидаемой ценовой турбулентности.

Стоит отметить, что с начала марта правительство вело переговоры с крупнейшими игроками рынка, предлагая им понизить цены на топливо. В частности, предлагалось держать цены на бензин А-95 меньше, чем 30 грн/литр. А еще в марте правительство активизировало борьбу с нелегальными АЗС.

2 апреля Кабмин и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали меморандум о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворению потребностей потребителей на период карантина и ограничений. Однако борьба с нелегальными АЗС особого эффекта не дала, а цены в конце апреля опять пошли вверх.

11 мая было обнародовано постановление (принятое, кстати, еще в конце марта), которым бензины марки А-92, А-95 и дизельное топливо признали социально значимыми товарами. Согласно данному постановлению, АЗС должны за 20 дней уведомлять Госпродпотребслужбу о повышении цен на эти товары более чем на 1%.

Кроме того, уже 12 мая Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало проект постановления, который предполагает более жесткие меры. Минэкономики хочет ввести предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).