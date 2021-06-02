Госрегулирование цен на топливо: Минэкономики поднимет предельную стоимость бензина и ДТ

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало информацию о новых расчетах средней стоимости бензина и дизельного топлива на первую декаду июня 2021 года.

На основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 20,91 грн, и 1 литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm, которая составляет 24,92 грн за литр.

С учетом максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизельное топливо, предельная стоимость бензина составляет 29,92 грн/л, что на 8 коп/л выше цены, установленной на последнюю декаду мая.

В свою очередь предельная цена дизтоплива установлена на уровне — 27,91 грн/л (+2 коп/л).

Известно, что обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина будет проходить ежемесячно 3, 13 и 23 числа.

Напомним, 14 мая Кабмин ввел госрегулирование цен на топливо. Решение вступило в силу с 15 мая.

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После этого, 17 мая, цены на АЗС резко снизились.

В то же время сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Позже, после разъяснения Минэкономики, АЗС возобновили продажу так называемого премиального топлива.

Как известно, в мае средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, была определена на уровне 20,89 грн, 1 литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm — 24,84 грн за литр.