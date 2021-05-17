В Украине подешевел бензин после введения госрегулирования цен на топливо

Цены на бензин и дизтопливо на украинских автозаправочных станциях ощутимо снизились после того, как Кабинет министров ввел государственное регулирование стоимости нефтепродуктов.

В среднем по стране бензин А-92 подешевел на 27 копеек, А-95 — на 48 копеек, а дизтопливо — на 97 копеек, сообщает Enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Подпишитесь на канал DELO.UA

По состоянию на 17 мая средняя цена бензина А-92 в Украине снизилась на 27 копеек за литр, до 28,30 грн/л, бензина А-95 — на 48 копеек за литр, до 29,01 грн/л, дизтоплива — на 97 копеек за литр, до 27,39 грн/л.

При этом цены на различных АЗС изменились по-разному. Например, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подешевел на 1,24 грн/л, до 29,75 грн/л, бензин А-95 — на 1,77 грн/л, до 30,22 грн/л, дизельное топливо — на 2,1 грн/л, до 27,89 грн/л.

В свою очередь SOCAR опустил цену бензина на 1,29-2,06 грн/л.

В сети KLO А-92 подешевел на 2,6 грн/л, до 27,79 грн/л, А-95 — на 1 грн/л, до 29,99 грн/л, дизтоплиово — на 1,5 грн/л, до 27,89 грн/л.

Впрочем, в сети AMIC цены на бензин, наоборот, выросли на 16 и 63 копейки за литр, до 29,56 грн/л и 30,09 грн/л за А-92 и А-95 соответственно, а дизельное топливо подешевело до 27,81 грн/л (-0,85 грн/л).

Читайте также: Часть сетей АЗС возобновили продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики

Напомним, 14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

После этого сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Вскоре азербайджанская сеть АЗС SOCAR также перестала продавать премиальное топливо.

Однако 17 мая Минэкономики заявило, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.