Украинские АЗС опустили цены на бензин

С 21 по 24 мая, согласно правительственному постановлению об установке максимальной торговой наценки, розничные сети откорректировали цены на топливо.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает enkorr.

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В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 38 копеек за литр, до 29,84 грн/л. Бензин А-92 подешевел только на ОККО — на 25 копеек за литр, до 29,50 грн/л.

При этом стоимость дизельного топлива (ДТ) в обеих сетях осталась на прежнем уровне — 27,89 грн/л.

SOCAR снизил цену бензинов на 38 — 51 копейку, при этом ДТ оставил на прежнем уровне — 30,98 грн/л. Как сообщили в компании, реализуемое дизтопливо подпадает под категорию премиального.

В сети KLO бензины подешевели на 25 копеек: "двойка" — до 29,52 грн/л, "пятерка" — до 29,74 грн/л. AMIC и Shell снизили цены на бензины на 35 — 36 копеек за литр.

Кроме этого, цена бензина снизилась в пределах 5 — 38 копеек в сетях Chipo и "Рур групп", а "Нефтек" опустил цену на свое фирменное дизельное топливо на 50 копеек, до 28,99 грн/л.

По данным "А-95", 24 мая по стране средняя цена бензина А-92 снизилась на 7 копеек за литр, до 28,16 грн/л, бензина А-95 — на 11 копеек, до 28,93 грн/л, ДТ — на 1 копейку, до 27,35 грн/л.

Напомним, Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо и ограничил максимальную цену уровнем 30,22 грн за литр для бензинов и 27,89 грн за литр для дизельного топлива.

После этого 17 мая цены на АЗС резко снизились. В то же время сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Вскоре азербайджанская сеть АЗС SOCAR также перестала продавать премиальное топливо.

Однако 17 мая Минэкономики заявило, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Часть сетей АЗС возобновили продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.